На Донеччині 10 червня росіяни вбили 2 мирних людей, сімох поранено

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 10 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Костянтинівці та Гірнику. Ще 7 людей одержали поранення. Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині", – зазначив Кириленко.

Загиблі були мешканцями Костянтинівки та Гірника.

Усього від початку повномасштабного вторгнення росіян на Донеччині загинула 491 цивільна людина, а поранено 1264 (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже точну кількість їх наразі встановити неможливо).