На Донеччині 10 червня росіяни вбили 2 мирних людей, сімох поранено
Унаслідок обстрілів росіян у Донецькій області протягом 10 червня загинули двоє мирних мешканців
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 10 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Костянтинівці та Гірнику. Ще 7 людей одержали поранення. Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині", – зазначив Кириленко.
Загиблі були мешканцями Костянтинівки та Гірника.
Усього від початку повномасштабного вторгнення росіян на Донеччині загинула 491 цивільна людина, а поранено 1264 (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже точну кількість їх наразі встановити неможливо).
- За вчора, 9 червня, російські окупанти вбили 3 мирних жителів Донецької області.
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