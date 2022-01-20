На Донеччині 17 населених пунктів залишилося без води
На другому Донецькому водопроводі комунальники проводять аварійно-відновлювальні роботи
Про це повідомляє пресслужба "Компанії "Вода Донбасу".
Зазначено, що у Донецькій області без води залишилися міста Дружківка, Костянтинівка, а також 15 селищ. Також скорочена подача води в Краматорськ і Слов'янськ.
"Сьогодні у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на другому Донецькому водопроводі буде припинена подача води в такі населені пункти: Олексієво-Дружківка, Олександро-Калинове, Дружківка, Катеринівка, Зоря, Іллінівка, Іванопілля, Костянтинівка, Клебан-Бик, Новгородське, Осинове, Плещіївка, Петрівка, Романівка, Яблунівка, Щербинівка", - йдеться у повідомленні.
Крім того, наголошується, що буде скорочена подача води в Краматорськ і Слов'янськ.
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