На Донеччині через російські обстріли пошкоджено електромережі

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній уже 20 день поспіль і наразі не прогнозується. Споживання на рівні робочого дня і повністю забезпечується електроенергією від української генерації та несуттєвим імпортом", - ідеться в повідомленні.

Мережевих обмежень у регіонах України немає, однак на Донеччині внаслідок російських обстрілів є пошкодження у мережах оператора системи розподілу.