На Донеччині через російські обстріли пошкоджено електромережі
Дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній, однак на Донеччині внаслідок російських обстрілів є пошкодження у мережах оператора системи розподілу
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній уже 20 день поспіль і наразі не прогнозується. Споживання на рівні робочого дня і повністю забезпечується електроенергією від української генерації та несуттєвим імпортом", - ідеться в повідомленні.
Мережевих обмежень у регіонах України немає, однак на Донеччині внаслідок російських обстрілів є пошкодження у мережах оператора системи розподілу.
- 2 березня в Міненерго повідомили, що Україна виграла битву з РФ на енергетичному фронті, в системі – профіцит потужності.
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