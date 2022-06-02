На Донеччині окупанти обстріляли Центр безпеки громадян
Російська армія обстріляла Святогірськ, влучили в один із перших Центрів безпеки громадян
Про це повідомляє ДСНС.
Стало відомо, що російські окупанти здійснили обстріл одного із перших Центрів безпеки громадян, що базувався у Святогірську Донецької області.
Зазначається, що рятувальники не постраждали та наразі були передислоковані до міста Слов’янськ.
- На Запоріжжі окупанти обстріляли приватні будинки, поранено двох мирних мешканців
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе