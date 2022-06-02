Про це повідомляє ДСНС.

Стало відомо, що російські окупанти здійснили обстріл одного із перших Центрів безпеки громадян, що базувався у Святогірську Донецької області.

Зазначається, що рятувальники не постраждали та наразі були передислоковані до міста Слов’янськ.

На Запоріжжі окупанти обстріляли приватні будинки, поранено двох мирних мешканців

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb