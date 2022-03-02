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Головна війна з Росією На Донеччині окупанти обстрілювали житлові райони, знеструмили деякі населені пункти, але ЗСУ продовжують утримувати рубежі

На Донеччині окупанти обстрілювали житлові райони, знеструмили деякі населені пункти, але ЗСУ продовжують утримувати рубежі

2 березня, 2022 середа
09:01

У ніч на 2 березня на Донеччині росіяни обстріляли житлові будинки, пологовий, але ЗСУ дають окупантам відсіч

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Маріуполь обстрілювали всю ніч на 2 березня. Окупанти відкривали вогонь по житлових районах, де нема жодної військової інфраструктури. Влучили у пологовий будинок на Лівобережжі. Інформацію щодо постраждалих і пошкоджень уточнюють.

Над Мар'їнкою та Кураховим чули авіацію, а потім вибухи. Подробиці зараз з'ясовують.

Від обстрілів у Очеретинський громаді частково знеструмлені Орлівка й Ласточкине.

У Торецьку ніч минула відносно тихо, без втрат і руйнувань. Частково відновлено водопостачання - до містян надходить 2/3 необхідної потреби води.

"ЗСУ тримають рубежі й ганяють росіян, як сидорову козу. Так тримати!" - наголосив Павло Кириленко.

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Маріуполь
авіація
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росіяни
Донеччина
окупанти
обстріли
житлові будинки
водопостачання
пологовий будинок
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2022, середа
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