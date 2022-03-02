На Донеччині окупанти обстрілювали житлові райони, знеструмили деякі населені пункти, але ЗСУ продовжують утримувати рубежі
У ніч на 2 березня на Донеччині росіяни обстріляли житлові будинки, пологовий, але ЗСУ дають окупантам відсіч
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Маріуполь обстрілювали всю ніч на 2 березня. Окупанти відкривали вогонь по житлових районах, де нема жодної військової інфраструктури. Влучили у пологовий будинок на Лівобережжі. Інформацію щодо постраждалих і пошкоджень уточнюють.
Над Мар'їнкою та Кураховим чули авіацію, а потім вибухи. Подробиці зараз з'ясовують.
Від обстрілів у Очеретинський громаді частково знеструмлені Орлівка й Ласточкине.
У Торецьку ніч минула відносно тихо, без втрат і руйнувань. Частково відновлено водопостачання - до містян надходить 2/3 необхідної потреби води.
"ЗСУ тримають рубежі й ганяють росіян, як сидорову козу. Так тримати!" - наголосив Павло Кириленко.
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