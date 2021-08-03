На Донеччині помер ще один гірник, який постраждав від вибуху в шахті Метінвесту, - Волинець

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook голова профспілки гірників, нардеп Михайло Волинець.



"На жаль. В опіковому відділенні міської лікарні м. Краматорськ помер ще один гірник, постраждалий від вибуху на шахтоуправлінні "Покровське", - пише Волинець у соцмережі.



Наразі ще восьмеро постраждалих перебувають у лікарнях Краматорська та Покровська. За їх життя продовжують боротись лікарі.

Нагадаємо, що 31 липня на на шахті в смит Удачне Покровського району стався вибух. Один гірник помер, ще 9 з опіками різного ступеня перебували у лікарні.