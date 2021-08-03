На Донеччині помер ще один гірник, який постраждав від вибуху в шахті Метінвесту, - Волинець
Помер постраждалий під час вибуху на шахті "Покровське" гірник – це вже друга жертва трагедії
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook голова профспілки гірників, нардеп Михайло Волинець.
"На жаль. В опіковому відділенні міської лікарні м. Краматорськ помер ще один гірник, постраждалий від вибуху на шахтоуправлінні "Покровське", - пише Волинець у соцмережі.
Наразі ще восьмеро постраждалих перебувають у лікарнях Краматорська та Покровська. За їх життя продовжують боротись лікарі.
- Нагадаємо, що 31 липня на на шахті в смит Удачне Покровського району стався вибух. Один гірник помер, ще 9 з опіками різного ступеня перебували у лікарні.
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