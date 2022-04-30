На Донеччині рашисти вбили двох цивільних, ще четверо отримали поранення, - голова ОВА
За 29 квітня росіяни вбили двох мирних мешканців Донеччини: у Времівці і Шандриголовому. Ще четверо людей дістали поранення
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.
"Крім того, медичну допомогу у Донецькій області було надано шістьом пораненим на Луганщині. Також вдалося уточнити інформацію щодо 2 загиблих у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо. Кожен росіянин заплатить за свої злочини!", - пише Кириленко.
- Нагадаємо, ЗСУ підірвали залізничний міст на Донеччині: у річку звалився російський поїзд з вантажними вагонами
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.05
-
EUR
Купівля 32.53Продаж 33.65
- Актуальне
- Важливе