На Донеччині рашисти вбили двох цивільних, ще четверо отримали поранення, - голова ОВА

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"Крім того, медичну допомогу у Донецькій області було надано шістьом пораненим на Луганщині. Також вдалося уточнити інформацію щодо 2 загиблих у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо. Кожен росіянин заплатить за свої злочини!", - пише Кириленко.

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