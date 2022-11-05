Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

"Потерпілий зазнав вогнепальних поранень.Зараз він перебуває у лікарні у тяжкому стані", - повідомлення "МВС ДНР", яке цитує РБК-Україна.

Нагадаємо, Олександр Нікулін "засудив" до страти британців Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також марокканця Саадуна Брагімова, які з перших днів повномасштабного вторгнення захищали Маріуполь.

21 липня СБУ повідомила про підозру "судді" так званої "Апеляційної палати Верховного суду ДНР", Нікулін звинувачувався в порушенні законів та звичаїв війни.

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