На Донеччині скоїли замах на "суддю", який виніс смертні вироки іноземним добровольцям
В окупованому Вуглегірську стріляли в Олександра Нікуліна, який виніс смертний вирок британцям та марокканцю, що захищали Маріуполь
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".
"Потерпілий зазнав вогнепальних поранень.Зараз він перебуває у лікарні у тяжкому стані", - повідомлення "МВС ДНР", яке цитує РБК-Україна.
- Нагадаємо, Олександр Нікулін "засудив" до страти британців Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також марокканця Саадуна Брагімова, які з перших днів повномасштабного вторгнення захищали Маріуполь.
- 21 липня СБУ повідомила про підозру "судді" так званої "Апеляційної палати Верховного суду ДНР", Нікулін звинувачувався в порушенні законів та звичаїв війни.
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