English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Донеччині ворог намагався наступати та зазнав втрат, - Генштаб

На Донеччині ворог намагався наступати та зазнав втрат, - Генштаб

1 травня, 2022 неділя
19:54
війна з Росією

Окупанти намагались встановити контроль над Рубіжним та Попасною на Донеччині та дії росіян не мали успіху і вони зазнали втрат

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у facebook. 

Також російські військові намагались штурмувати Озерне, Мар’їнку, Времівку та Зелене Поле. Захопити ці населені пункти не вдалось, ворог зазнав втрат.

Основні зусилля окупанти зосередили на Криворізькому напрямку. Вони стріляли по позиціях наших підрозділів у районах Таврійського, Осокорівки, Трудолюбівки та Князівки.

Росіяни із мінометів обстріляли позиції Сил оборони на Слобожанському напрямку. ЗСУ розбили позиції ворогів в районі населеного пункту Старий Салтів.

Йдуть бої за вихід росіян на адміністративні межі Херсонської області. Вони хочуть створити сприятливі умови для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг. На Миколаївському напрямку ворог перегруповує підрозділи.

У Генштабі не виключають можливість проведення демонстраційних дій вздовж державного кордону України з боку російських військ, а також вогневе ураження українських підрозділів та інфраструктури у прикордонних районах на Сіверському напрямку.

На тимчасово окупованих територіях російські військовослужбовці перешкоджають вільному переміщенню людей на незахоплену територію України. Вони намагаються формувати систему так званої влади.
 

  • Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що начальник Генерального штабу збройних сил Росії Валерій Герасимов отримав поранення на території України.
  • З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ворог втратив 23 500 військових, 1026 танків, 2471 ББМ, 192 літаки та 155 гелікоптерів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Генштаб ЗСУ
Читайте також:
Медведєв
30 квітня, 2022 субота
Списує свої провали на росіян та Путіна: у Кремлі накинулися на Шольца за підтримку України
Генасамблея ООН
30 квітня, 2022 субота
Стало відомо, хто замінить Росію в Раді з прав людини ООН
Путін Лукашенко
29 квітня, 2022 п'ятниця
Після поразки в Україні Путін може анексувати Білорусь, - засновник ініціативи білоруських силовиків проти Лукашенка BYPOL
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.05
    Купівля 31.05
    Продаж 32.05
  • EUR
    Купівля 32.54
    Продаж 33.68
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
1 травня
20:01
ЗСУ
"Блискавична робота": українські військові показали відео знищення російського БТР
19:43
Олаф Шольц
Шольц назвав цинічними поради Україні захищатися від РФ без зброї
19:30
Валерій Герасимов
Герасимов через Бєлгород утік до Москви, - Conflict Intelligence Team
19:24
В Одесі з пам'ятника демонтували табличку з написом "слава русскому оружию"
19:23
Дмитро Кулеба
Кулеба обговорив із Боррелем наступний пакет санкцій проти Росії, який має включати нафтове ембарго
19:23
Ексклюзив
Путін
Ядерний шантаж Путіна не спрацював. США готові завдати удару по бункеру Путіна, - Піонтковський
18:57
Евакуація з інших районів Маріуполя, крім Азовсталі, перенесена на 2 травня
18:46
ЦНАП
На Київщині відновили роботу 49 ЦНАПів
18:41
З Миколаєва до Австрії та Литви евакуювали майже 100 людей
18:29
Ексклюзив
гітлер-путін
Україна для британців - це Велика Британія 1940-го року, яка самотужки воює проти сучасного Гітлера з ядерною бомбою, - Піонтковський
18:25
Окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами з "ураганів"
18:20
біженці з домашніми тваринами
У Франції прихистили понад 70 тис. українських біженців
18:04
окупанти
Унаслідок російського обстрілу Богодухова на Харківщині загинула людина, ще двоє зазнали поранень
18:02
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Люди на Заході розправили плечі, бо зрозуміли, що немає причин боятися болотного хробака з пітерського підворіття Путіна, - Піонтковський
17:56
Віталій Миколенко
Миколенко допоміг "Евертону" перемогти "Челсі" у битві за виживання в АПЛ
17:50
Біженці з Маріуполя
Сьогодні завдяки ООН та МКЧХ з Азовсталі евакуйовано 100 цивільних
17:49
окупанти
У лікарнях України окупанти нищать обладнання, змушують медиків лікувати росіян і не дозволяють їм евакуюватися, - українська розвідка
17:46
Болгарія біженці
Майже 90% українських біженців у Болгарії хочуть почати працювати
17:36
Кабаєва з сестрою та племінниками (офіційна версія). А неофіційна - з синами
Кабаєва народжувала від Путіна у Швейцарії, - SonntagsZeitung
17:31
У МЗС РФ "викрили справжню мету" візиту Анджеліни Джолі до Львова
17:30
Укрзалізниця дизель-поїзд
"Набіг орди": Укрзалізниця попередила про можливі збої в роботі онлайн-сервісів через хакерські атаки
17:27
"Якщо ти сидиш і нічого не робиш, то можна з'їхати з глузду": українські біженці волонтерять у Румунії
17:26
Людмила Денісова
Серед звільнених українських військовополонених є люди з ампутацією кінцівок, сепсисом і важкими пораненнями, - Денісова
17:25
Оновлено
Ворог обстріляв село у Синельниківському районі Дніпропетровщини. Поранено жінку
17:23
Оновлено
обвал мосту
"Це була диверсія": у прикордонній Курській області РФ частково обвалився міст з залізничною гілкою
16:54
Увага міни
Мінреінтенрації регулярно попереджатиме українців про мінну небезпеку
16:50
Ексклюзив
Гітлер=Путін
Росію треба зламати як нацистську Німеччину, щоб вона не могла розпочати нову війну, - військовий експерт Ступак
16:47
Валерій Герасимов
Начальник Генштабу РФ Герасимов отримав поранення в Україні, - Аваков
16:34
Томаровка
На околиці Бєлгорода вибухнули склади зі зброєю
16:33
риба
Україна розірвала угоду з Росією про співпрацю в галузі рибного господарства
16:24
газопровод
Між Польщею та Литвою запрацював новий газогін потужністю 4 млрд куб. м на рік
16:23
"Коли під ліжком кожного українця буде автомат". "Євросолідарність" підготувала законопроект, що за прикладом Швейцарії дозволить бійцям ТерОборони тримати свою зброю вдома
16:21
кібератаки
Російські кібератаки на Україну досягли свого максимуму, бо зіштовхнулися з проблемою обмежених ресурсів
16:21
Ексклюзив
Польща
"Уникнути російської небезпеки можна буде двома шляхами": Лех Валенса про гарантії безпеки після війни
16:19
Людмила Денісова
На Київщині окупанти викрали волонтера Червоного Хреста й катували разом з іншими полоненими, - Денісова
16:04
Військові навчання ЗСУ
У Польщі почалися міжнародні військові навчання Defender Europe 2022 та Swift Response 2022
15:54
Ексклюзив
Зараз ми говоримо про озброєння дальшої дії, ракетні й артилерійські установки для України, – американський конгресмен Джейсон Кроу
15:50
Український парамедик і волонтерка Тайра перебуває в російському полоні вже 45 днів
15:47
податок на нерухомість
Міняють Лондон на Дубай: ріелтори фіксують збільшення запитів від росіян на обмін лондонської нерухомості на житло в ОАЕ
15:44
Ангеліна Калініна
Українка Калініна сенсаційно перемогла експершу ракетку світу
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV