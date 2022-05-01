На Донеччині ворог намагався наступати та зазнав втрат, - Генштаб

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у facebook.



Також російські військові намагались штурмувати Озерне, Мар’їнку, Времівку та Зелене Поле. Захопити ці населені пункти не вдалось, ворог зазнав втрат.



Основні зусилля окупанти зосередили на Криворізькому напрямку. Вони стріляли по позиціях наших підрозділів у районах Таврійського, Осокорівки, Трудолюбівки та Князівки.



Росіяни із мінометів обстріляли позиції Сил оборони на Слобожанському напрямку. ЗСУ розбили позиції ворогів в районі населеного пункту Старий Салтів.



Йдуть бої за вихід росіян на адміністративні межі Херсонської області. Вони хочуть створити сприятливі умови для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг. На Миколаївському напрямку ворог перегруповує підрозділи.



У Генштабі не виключають можливість проведення демонстраційних дій вздовж державного кордону України з боку російських військ, а також вогневе ураження українських підрозділів та інфраструктури у прикордонних районах на Сіверському напрямку.



На тимчасово окупованих територіях російські військовослужбовці перешкоджають вільному переміщенню людей на незахоплену територію України. Вони намагаються формувати систему так званої влади.



Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що начальник Генерального штабу збройних сил Росії Валерій Герасимов отримав поранення на території України.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ворог втратив 23 500 військових, 1026 танків, 2471 ББМ, 192 літаки та 155 гелікоптерів.