На Донеччині з 25 квітня зміниться час комендантської години

Про це попередив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.



"Щойно підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. Від завтра, 25 квітня, обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 20:00 до 05:00", - наголосив він.



Павло Кириленко закликав людей дотримуватися цих правил задля особистої та громадської безпеки.



Нагадаємо, раніше на Луганщині змінили час комендантської години.

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