На Донеччині за добу росіяни знищили 36 об'єктів, є загиблі й поранені
На Донеччині 18 червня окупанти знищили 26 будинків, табір, птахофабрику, є вбиті й поранені
Про це повідомило МВС у телеграмі.
"За добу поліція Донецької області задокументувала 18 ударів росіян. Окупанти обстріляли 11 населених пунктів, вбили та поранили мирних жителів. Руйнувань зазнали 36 цивільних об’єктів, переважна більшість з яких - житлові будинки", - наголосили в міністерстві.
Під російські обстріли потрапили Авдіївка, Вугледар, Красногорівка, села Диліївка, Зоря, Карлівка, Максимільянівка, Малинівка, Маяки, Нетайлове, Первомайське.
Загарбники били з авіації, ракетних установок, артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню "Град" і зенітно-ракетних комплексів С-300.
"Зруйновано та пошкоджено 26 житлових будинків, з них шість багатоквартирних, пекарню, агрофірму, птахофабрику, палац культури, лінії електропередач, дитячий оздоровчий табір, господарські споруди тощо", - зауважили в МВС.
Поліція й СБУ розпочала кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
- 18 червня російські військові вбили одну людину й поранили 11.
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