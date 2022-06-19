На Донеччині за добу росіяни знищили 36 об'єктів, є загиблі й поранені

Про це повідомило МВС у телеграмі.

"За добу поліція Донецької області задокументувала 18 ударів росіян. Окупанти обстріляли 11 населених пунктів, вбили та поранили мирних жителів. Руйнувань зазнали 36 цивільних об’єктів, переважна більшість з яких - житлові будинки", - наголосили в міністерстві.

Під російські обстріли потрапили Авдіївка, Вугледар, Красногорівка, села Диліївка, Зоря, Карлівка, Максимільянівка, Малинівка, Маяки, Нетайлове, Первомайське.

Загарбники били з авіації, ракетних установок, артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню "Град" і зенітно-ракетних комплексів С-300.

"Зруйновано та пошкоджено 26 житлових будинків, з них шість багатоквартирних, пекарню, агрофірму, птахофабрику, палац культури, лінії електропередач, дитячий оздоровчий табір, господарські споруди тощо", - зауважили в МВС.

Поліція й СБУ розпочала кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

18 червня російські військові вбили одну людину й поранили 11.

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