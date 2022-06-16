На Донеччині за добу росіяни зруйнували 56 цивільних об'єктів, є поранені й убиті

Про це повідомила Нацполіція в телеграмі.

Упродовж 15 червня поліцейські зафіксували 21 воєнний злочин росіян проти мирних мешканців Донеччини.

"Окупанти обстріляли 16 населених пунктів: міста Авдіївка, Покровськ, Залізне, Костянтинівка, смт Нью-Йорк, села Времівка, Водяне, Гришине, Костянтинівка, Ласточкине, Нетайлове, Новоселівка Перша, Орлівка, Піски, Тоненьке, Хрестище. Вбили та поранили мирних жителів", - наголосили правоохоронці.

Росіяни вели вогонь із "Градів", "Ураганів", "Смерчів", артилерїі й танків. Також вони застосували крилаті ракети Х-22.

"Тільки за один день росія зруйнувала та пошкодила 43 приватні будинки, а також електропідстанцію, метеорологічну станцію, будівельне та сільськогосподарське підприємства, господарчі будівлі. Загалом - 56 цивільних об’єктів", - зауважили в поліції.

Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

16 червня росіяни завдали ракетних ударів по місту Покровськ і селищу Гришине Донецької області, унаслідок чого постраждало двоє людей.

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