На Донеччині за добу росіяни зруйнували 56 цивільних об'єктів, є поранені й убиті
На Донеччині 15 червня росіяни пошкодили 56 об'єктів у 16 містах і селах, є загиблі й поранені цивільні
Про це повідомила Нацполіція в телеграмі.
Упродовж 15 червня поліцейські зафіксували 21 воєнний злочин росіян проти мирних мешканців Донеччини.
"Окупанти обстріляли 16 населених пунктів: міста Авдіївка, Покровськ, Залізне, Костянтинівка, смт Нью-Йорк, села Времівка, Водяне, Гришине, Костянтинівка, Ласточкине, Нетайлове, Новоселівка Перша, Орлівка, Піски, Тоненьке, Хрестище. Вбили та поранили мирних жителів", - наголосили правоохоронці.
Росіяни вели вогонь із "Градів", "Ураганів", "Смерчів", артилерїі й танків. Також вони застосували крилаті ракети Х-22.
"Тільки за один день росія зруйнувала та пошкодила 43 приватні будинки, а також електропідстанцію, метеорологічну станцію, будівельне та сільськогосподарське підприємства, господарчі будівлі. Загалом - 56 цивільних об’єктів", - зауважили в поліції.
Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
- 16 червня росіяни завдали ракетних ударів по місту Покровськ і селищу Гришине Донецької області, унаслідок чого постраждало двоє людей.
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