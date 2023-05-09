На Донеччині загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко
На передовій Донеччини загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко
Про це повідомив у телеграмі керівник ОП Андрій Єрмак.
Олексій Титаренко в Офісі президента працював головним консультантом директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики.
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