На думку 65% українців, війну на Сході України почала Росія, - опитування

Про це сказала аналітикиня Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна під час публічної дискусії на тему: "Місце України у 2022 році: які очікування об’єднують українців із цивілізованим світом".



"65% українців вважають, що війну на Донбасі розв’язала Російська Федерація. І такої думки дотримується переважна більшість виборців ключових політичних партій, які місяць тому мали шанс потрапити в парламент у разі дострокових виборів. Тобто "Європейської солідарності", "Слуги народу", "Батьківщини", партії «Сила і честь». Лише виборці двох партій, які мали шанс потрапити так само в парламент місяць тому за результатами опитування, "ОПЗЖ" і партія "НАШІ", рейтинг якої коливається близько 5%, вважають, що ініціаторами конфлікту на Донбасі були український уряд і українські олігархи", - розповіла Золкіна.



Вона додала, що 68% громадян вважають конфлікт на сході України російською агресію з використанням місцевих бойовиків.



"Причому дуже важливо, що в другій половині 2021 року прихильників такої позиції - що це російська агресія з використанням локальних бойовиків, побільшало майже на 15%. У травні 2021 року на аналогічне запитання ми фіксували 53% українців, які вважали, що це російська агресія", - сказала аналітик.



Золкіна зауважила, що російською агресією конфлікт на сході України вважають переважна частина виборців "Європейської солідарності", "Слуги народу", "Батьківщини", партії "Сила і честь", а електорат "ОПЗЖ" і партії "НАШІ" вважають конфлікт внурішнім.



"Але всередині по країні тільки 15% опитаних вважають, що цей конфлікт має внутрішню природу. Переважна більшість сходиться на тому, що це зовнішній характер і це російська агресія. В цьому об’єднані всі макрорегіони України", - сказала вона.



Загальнонаціональне дослідження провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 грудня 2021 року в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

Нагадаємо, 56% українців готові особисто взяти участь у лавах тероборони.