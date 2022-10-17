"На фото - мій дім": український телеведучий Гордєєв показав, як у його будинок влучив дрон
Телеведучий Єгор Гордєєв повідомив, що його квартира у будинку, у який вранці 17 жовтня влучив дрон-камікадзе
Відповідний допис Єгор Гордєєв поширив у Instagram.
Телеведучий ранкового шоу Єгор Гордєєв зазначив, що живе в будинку, який вранці 17 жовтня був уражений дроном-камікадзе, запущеним росіянами.
"Побачив, як над дахом падають, вибухаючи, дрони, спустився в кав’ярню під землею на суп. Тероризм - це про страх. Подолати страх - подолати тероризм", - написав Гордєєв.
- Уранці 17 жовтня в Києві пролунало кілька вибухів, стався прильот по житловому будинку, рятувальниками врятовано 19 осіб.
- Міський голова Києва уточнив, що серед загиблих - вагітна жінка на 6 місяці.
- Ще о 12:25 Тимошенко повідомиляв про двох загиблих внаслідок ворожої атаки дронами по столиці.
- О 11:32 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про одну загиблу жінку.
- 10 жовтня Росія обстріляла Київ, є загиблі. Прильоти також були в Дніпрі, на Львівщині та Полтавщині. На Тернопільщині та Хмельниччині спрацювало ППО.
- За уточненими даними Міноборони, зранку 10 жовтня Росія використала для атак по Україні 84 крилаті ракети, 24 безпілотники, з них 13 - іранські "Шахід-136".
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