Відповідний допис Єгор Гордєєв поширив у Instagram.

Телеведучий ранкового шоу Єгор Гордєєв зазначив, що живе в будинку, який вранці 17 жовтня був уражений дроном-камікадзе, запущеним росіянами.

"Побачив, як над дахом падають, вибухаючи, дрони, спустився в кав’ярню під землею на суп. Тероризм - це про страх. Подолати страх - подолати тероризм", - написав Гордєєв.

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