На Гаїті захопили в заручники 17 громадян США, - NYT
На Гаїті бандитами було викрадено 17 американських місіонерів та членів їхніх родин
Про це повідомляє The New York Times.
За інформацією співробітників служби безпеки Гаїті, бандити викрали американців у місті Порт-о-Пренс, коли вони їхали на автобусі до аеропорту. Серед зниклих є діти та жінки.
Як пише NYT, викрадення на Гаїті - розповсюджене явище. Видання пов'язує погіршення ситуації в сфері безпеки з протестами, які відбулися два роки тому. Тоді демонстранти паралізували роботу установ, виступаючи проти тотальної корупції. З тих пір банди стали більш зухвалими.
Ситуація ускладнилася в 2021 році, коли у липні був убитий президент Жовенель Моїз, а за кілька тижнів стався землетрус, жертвами якого стали понад 2,2 тис. людей. За оцінкою NYT, банди контролюють майже половину столиці Гаїті.
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