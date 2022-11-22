На глушники та інші необхідні атрибути для українських бійців залишилось зібрати трішки більше 50 тис. грн.

Миколаївські підлітки від 14 до 18 років з з громадського об'єднання "МрійДій Junior" спільно з телеканалом Еспресо, оголосили збір коштів для покупки глушників, полум’ягасників та інших необхідних атрибутів для українських бійців, які стримують ворога на першій лінії вогню фронту. Польське підприємство "Konstrpol" з власної ініціативи зголосилося дофінансувати 50% проєкту. До кожної надісланої Вами гривні вони додадуть свою!

На сьогодні вже зібрано близько 132 тис. грн. Залишилось трішки більше 50 тис. грн. до закриття збору та закупівлі 200 глушників та додаткових матеріалів, 30 полум’ягасників, 1500 термоакумуляторів які будуть передані українським захисникам.

Давайте допоможемо нашим захисникам разом. Глушник - це можливість приховати позицію бійця, а значить - можливість зберегти життя, вижити на полі бою!

Платформа для збору (для участі гривнями та для моніторингу кількості зібраних грошей) – https://mriydiy.com/project/170

Приватбанк: 5168745030920943, Монобанк: 4441114429054271

Контакти для уточнення інформації:

Охріменко Ольга

тел. 38 (096) 444 29 01

email: [email protected]

Наблизимо перемогу РАЗОМ!

СЛАВА УКРАЇНІ!

