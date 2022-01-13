На картині Боттічеллі помітили приховане зображення

Про це пише CNN.



Малюнок помітили на дерев’яній панелі, де розміщена картина митця "Муж скорботи" із зображенням Ісуса. Фрагмент малюнка побачили за допомогою інфрачервоного випромінювання.



За словами старшого віцепрезидента аукціону та директора відділу картин старих майстрів Кріса Апостла, зображення може бути чернеткою картини "Діва ніжності" - одного з основних типів зображення Богоматері. Він пояснив, що про це свідчать деталі малюнка.







Кріс Апостл уточнив, що панель коштувала дорого, тому художник, закинувши попередню картину, вирішити на перевернутому матеріалі написати нову. За допомогою інфрачервоного випромінювання, видно, як Сандро Боттічеллі змінював зображення.



Видання повідомило, що 27 січня картину мають виставити на аукціон Сотбіз у Нью-Йорку, де її стартова ціна становитиме $40 млн. До того її тривалий час зберігали у приватній колекції.



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