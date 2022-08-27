На Харківщині окупанти тероризують власних гауляйтерів
З селища Борова Харківської області з мішком на голові у невідомому напрямку окупанти вивезли заступника головного гауляйтера Ігоря Познянського
Про це повідомляють з Борівської селищної ради.
Громадою продовжує керувати призначений росіянами гауляйтер Сергій Агарков. Йому допомагають окупанти та місцеві колаборанти, склад яких періодично ротують. Одних колаборантів загарбники усувають з посад, інші взагалі зникають.
"Нещодавно з мішком на голові вивели з власного будинку і вивезли в невідомому напрямку жителя села Підлиман Ігоря Познянського, який до цього був заступником головного гауляйтера у Боровій. Тепер з його подвір’я окупанти вивозять техніку та виносять цінні речі", – йдеться в заяві селищної ради.
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