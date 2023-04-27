Про це повідомила Харківська ОВА в телеграмі.

"У Харківській області на частоті 90,2 FM російські окупанти намагаються вести фейкове радіомовлення під назвою "Слобожанське FM". Наголошуємо, що це вже не перша спроба ворога маскуватися під українське мовлення і дезінформувати населення Харківщини", - зауважили в адміністрації.

В ОВА закликали слухати перевірену інформацію на таких радіочастотах: