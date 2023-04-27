На Харківщині росіяни намагаються вести фейкове радіомовлення "Слобожанське FM"
На Харківщині РФ намагається ввімкнути фейкове радіо "Слобожанське FM". В ОВА закликали слухати тільки перевірену інформацію
Про це повідомила Харківська ОВА в телеграмі.
"У Харківській області на частоті 90,2 FM російські окупанти намагаються вести фейкове радіомовлення під назвою "Слобожанське FM". Наголошуємо, що це вже не перша спроба ворога маскуватися під українське мовлення і дезінформувати населення Харківщини", - зауважили в адміністрації.
В ОВА закликали слухати перевірену інформацію на таких радіочастотах:
- Балаклія - 104,9 МГц;
- Зміїв - 90,8 МГц;
- Близнюки, Великий Бурлук - 100,1 МГц;
- Барвінкове - 103,4 МГц;
- Ізюм - 89,7 МГц.
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