Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"На нашому напрямку ситуація гаряча. За останній час ми спостерігаємо активізацію сил противника. Ми бачимо, як противник накопичує сили, як збільшується не лише кількість техніки та живої сили, але інтенсивність обстрілів наших позицій та цивільних об‘єктів, міст та сіл, які знаходяться поруч. Ворог гатить цілодобово з усіх видів зброї. Гатить забороненою зброєю. Використовує фосфорні заряди, далекобійну зброю та авіацію проти нас. Вони намагаються компенсувати свої попередні невдачі, які постійно зазнають у нашому напрямку", - підкреслила Чашка.

Чашка також додала, що ЗСУ знищує ворога за допомогою артилерії.

"Вони злі, що їм не вдається здобути ані метра нашої української землі. Злі, що ми виявляємо їхню тактику та знищуємо за допомогою артилерії ЗСУ, яка стоїть у нас за спиною. Це їх спонукає робити спроби прориву. Ми надійно тримаємо позиції. Їм не вдалося прорватися у напрямку, який тримає батальйон "Карпатська Січ". Ми розуміємо силу ворога, але ми теж сильні", - зауважила Чашка.

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