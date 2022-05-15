На Харківщині ворог намагається не допустити, щоб ЗСУ наблизились до державного кордону, - Генштаб
На Харківському напрямку ворог спрямовує всі зусилля, щоб не допустити просування українських військ до кордону України. Там стоять підрозділи РФ, які сформували під час мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей
Про це повідомив Генштаб Збройних сил України.
Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у Сумській області. Також ворожі війська посилено контролюють ділянку українсько-російського кордону в Курській та Бєлгородській областях.
На Донецькому напрямку російські військовослужбовці намагаються закріпитись на зайнятих позиціях. У Генштабі повідомили, що окупанти зазнали значних втрат у живій силі та техніці. На деяких напрямках підрозділи укомплектовані менше ніж 20 відсотків. На Попаснянському напрямку, через великі втрати підрозділи РФ об’єднуються з російськими приватними військовими компаніями для подальших дій.
Росіяни відступили у напрямку Борівського району. Також війська РФ зазнали втрат на Авдіївському напрямку, в районі населених пунктів Піски та Новокалинове. На Курахівському напрямку, використовуючи підтримку артилерії, ворог планував наступати. Успіху не мав.
Окупанти продовжують блокувати українських захисників в районі заводу "Азовсталь". Вороги завдають артилерійських та авіаційних ударів.
У Генштабі додають, що росіяни намагаються поповнювати втрати своїх військ за рахунок резервістів. На полігонах у Воронезькій, Бєлгородській та Ростовській областях готують близько двох з половиною тисяч резервістів.
- З початку повномасштабного вторгнення до України росіяни втратили 27 400 осіб загиблими, 2958 бойових броньованих машин, 1200 танків та 200 літаків.
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