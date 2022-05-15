На Харківщині ворог намагається не допустити, щоб ЗСУ наблизились до державного кордону, - Генштаб

Про це повідомив Генштаб Збройних сил України.

Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у Сумській області. Також ворожі війська посилено контролюють ділянку українсько-російського кордону в Курській та Бєлгородській областях.

На Донецькому напрямку російські військовослужбовці намагаються закріпитись на зайнятих позиціях. У Генштабі повідомили, що окупанти зазнали значних втрат у живій силі та техніці. На деяких напрямках підрозділи укомплектовані менше ніж 20 відсотків. На Попаснянському напрямку, через великі втрати підрозділи РФ об’єднуються з російськими приватними військовими компаніями для подальших дій.

Росіяни відступили у напрямку Борівського району. Також війська РФ зазнали втрат на Авдіївському напрямку, в районі населених пунктів Піски та Новокалинове. На Курахівському напрямку, використовуючи підтримку артилерії, ворог планував наступати. Успіху не мав.

Окупанти продовжують блокувати українських захисників в районі заводу "Азовсталь". Вороги завдають артилерійських та авіаційних ударів.

У Генштабі додають, що росіяни намагаються поповнювати втрати своїх військ за рахунок резервістів. На полігонах у Воронезькій, Бєлгородській та Ростовській областях готують близько двох з половиною тисяч резервістів.

З початку повномасштабного вторгнення до України росіяни втратили 27 400 осіб загиблими, 2958 бойових броньованих машин, 1200 танків та 200 літаків.

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