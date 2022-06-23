Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Ізюмщині вже працюють сучасні артилерійські системи від партнерів, ці системи знищують ворога. Ворог використовує тактику вогневого валу, постійно обстрілює позиції ЗСУ. У нас є перевага в точності й перевага у військовому дусі. Ми на своїй землі, ми не пустимо ворога далі просуватись. Плани ворога просунутись по території Донецької й Луганської області, але ЗСУ зупиняє спроби наступу. ЗСУ намагається вдарити в тил противника та наступає", - зауважив Корсунов.

Також боєць додав, що передмістя Харкова та житлові райони зазнають ударів зі ствольної артилерії, ракетних та мінометних ударів.

"Ми близько знаходимось до російського кордону і ворог обстрілює нас з Бєлгородської області. Системи ППО не завжди вчасно спрацьовують. Північні й східні райони передмістя Харкова та житлові райони зазнають ударів зі ствольної артилерії, ракетних та мінометних ударів. ЗСУ роблять все, щоб відкинути ворога якомога далі до кордонів з РФ", - наголосив Корсунов.