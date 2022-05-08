На Харківщині затримали депутатку сільради, яка "зливала" інформацію про місцевих та їхні домівки

Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Відомо, що діюча депутатка та секретарка Вільхівської сільради у тимчасово окупованому армією РФ с. Кутузівка співпрацювала з агресором.

Користуючись службовим становищем, зловмисниця надала доступ російським військовим до будівлі управління держпідприємства та надавала житло окупантам, яке належить місцевим.

"Також депутатка надавала військовим РФ інформацію про місцевих мешканців і житлові приміщення, які в подальшому використовувались для розміщення окупантів, та доводила до населення вказівки від представників країни-агресора, зокрема щодо обов’язкового носіння білих пов’язок", – йдеться в повідомленні.

Учора, 7 травня, депутатку затримали. Наразі вирішують питання про обрання їй запобіжного заходу.

На Херсонщині росіяни та колаборанти намагаються створити систему обласних департаментів, використувуючи приміщення облради.

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