На Харківщині затримали депутатку сільради, яка "зливала" інформацію про місцевих та їхні домівки
Депутатці Вільхівської сільської ради Харківського району повідомлено про підозру за фактом пособництва державі-агресору (ч. 2 ст. 111-2 КК України)
Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Відомо, що діюча депутатка та секретарка Вільхівської сільради у тимчасово окупованому армією РФ с. Кутузівка співпрацювала з агресором.
Користуючись службовим становищем, зловмисниця надала доступ російським військовим до будівлі управління держпідприємства та надавала житло окупантам, яке належить місцевим.
"Також депутатка надавала військовим РФ інформацію про місцевих мешканців і житлові приміщення, які в подальшому використовувались для розміщення окупантів, та доводила до населення вказівки від представників країни-агресора, зокрема щодо обов’язкового носіння білих пов’язок", – йдеться в повідомленні.
Учора, 7 травня, депутатку затримали. Наразі вирішують питання про обрання їй запобіжного заходу.
- На Херсонщині росіяни та колаборанти намагаються створити систему обласних департаментів, використувуючи приміщення облради.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.34
Купівля 31.34Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе