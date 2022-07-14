Про це інформує на сторінці у фейсбук МВС України.

Начальник оперативного управління Головного управління НГУ Олексій Надточий заявив, що цього тижня підрозділи повітряної розвідки НГУ та артилеристи ЗСУ виявили дві російські артилерійські установки "Нона" на Харківщині.

"Спільно з 40 окремою артилерійською бригадою імені Великого князя Вітовта провели успішні дії і знищили виявлені системи, а також розбили склад артилерійських боєприпасів", - сказав Надточий.

Лише за минулий тиждень підрозділи повітряної розвідки НГУ виявили 404 цілі російських окупантів.

З 24 лютого до 14 липня окупанти втратили близько 37 870 військових, 1667 танків, 840 систем артилерії та 219 літаків.

Воїни загону спецпризначення Національної гвардії України на Донбасі знищили групу спостереження та техніку російських загарбників.

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