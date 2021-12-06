Вимагала хабарі за закриття справ: на Херсонщині суддю засудили до 5,5 року ув'язнення з конфіскацією всього майна

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.



Слідство з'ясувало, що у квітні 2018 року очільниця одного з районних судів Херсонщини вимагала від порушника заплатити їй 5 тис. грн за закриття адміністративної справи. У разі відмови суддя погрожувала притягнути чоловіка до відповідальності та стягнути штраф сумою від 16 тис. грн до 32 тис. грн.



Після отримання хабаря вона ухвалила рішення про закриття адміністративного провадження.



Суддю спіймали на гарячому після одержання нею грошей.



У понеділок, 6 грудня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала експосадовицю винною у вчиненні злочину та призначила покарання у вигляді 5 років і 6 місяців ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в державних органах протягом трьох років і конфіскацією всього майна.





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