На Херсонщині на російській міні підірвався сапер
На російській вибухівці підірвався сапер під час проведення розмінування у Херсонській області. Він зазнав тяжких поранень
Про це інформує Херсонська ОДА.
Повідомляється, що вчора вибухотехніки проводили розмінування біля села Мала Сейдеминуха Калинівської громади. Одна з мін здетонувала, через що 38-річний сапер отримав тяжкі поранення.
Чоловік втратив частину правої ноги і дістав осколкові поранення обличчя. Його госпіталізували, лікарі надають йому необхідну меддопомогу.
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