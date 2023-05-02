Про це інформує Херсонська ОДА.

Повідомляється, що вчора вибухотехніки проводили розмінування біля села Мала Сейдеминуха Калинівської громади. Одна з мін здетонувала, через що 38-річний сапер отримав тяжкі поранення.

Чоловік втратив частину правої ноги і дістав осколкові поранення обличчя. Його госпіталізували, лікарі надають йому необхідну меддопомогу.