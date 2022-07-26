На Херсонщині окупанти латають мости, але цілі пристріляні українською армією, - депутат облради Хлань
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань вважає, що понтонні переправи, які налагоджують окупанти, будуть розлітатися як лушпиння, тому що ці транспортні артерії пристріляні ЗСУ
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Щодо мостів, то окупанти намагаються налагоджувати їх і, на превеликий жаль, знайшли місцеву фірму, що погодилася працювати на мостопереході через шлюз біля Каховської ГЕС, який був влучно зруйнований ЗСУ. Вони там щось підлатають, але найголовніше, що цілі пристріляні", - зауважив депутат облради.
Сергій Хлань зазначив, що міст у Дар'ївки, на який окупанти казали, що міст нецікавий, їм непотрібний і руйнування дрібні, то від учора почали там налагоджувати понтонну переправу і сьогодні вже зробили.
"Стосовно, Антонівського мосту, то там неможливо налагодити понтонну переправу, тому що течія дуже швидка у низов'ях Дніпра. І підрядної організації немає, яка б могла зробити оцінку пошкоджень, тому ситуація набагато гірша. Але найголовніше, що ці транспортні артерії вже пристріляні, а той понтонний міст, що навели у Дар'ївці, буде розлітатися як лушпиння", - підкреслив Хлань.
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