На Херсонщині окупанти намагаються підключити інтернет та мобільний зв’язок через російських провайдерів та операторів

Про це на телеграм-каналі повідомив голова херсонської ОВА Геннадій Лагута.

"Наразі на території міста Херсон інтернет працює через провайдерів рф. Доступ до частини українських інтернет-джерел можливий лише через сервіси VPN. Відсутній мобільний зв’язок та частково інтернет на території області, яка перебуває під тимчасовою окупацією. На деокупованих територіях області, у Кочубеївській та Нововоронцовській тергромадах мобільний зв’язок є частково. Зв’язок з більшістю громад встановити не вдається", – розповів Лагута.

Крім того очільник Херсонської ОВА додав, що на території громад, з якими вдалося встановити зв'язок, ситуація не змінилась. В більшості громад криза з медикаментами, паливними матеріалами та продуктами.

Нагадаємо, бої на межі Херсонщини та Миколаївщини стали набагато запеклішими

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