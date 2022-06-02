На Херсонщині окупанти намагаються підключити інтернет та мобільний зв’язок через російських провайдерів та операторів
Окупанти вживають усіх заходів, аби позбавити громадян України доступу до правдивої інформації. Вони намагаються підключити інтернет та мобільний зв’язок через російських провайдерів та операторів
Про це на телеграм-каналі повідомив голова херсонської ОВА Геннадій Лагута.
"Наразі на території міста Херсон інтернет працює через провайдерів рф. Доступ до частини українських інтернет-джерел можливий лише через сервіси VPN. Відсутній мобільний зв’язок та частково інтернет на території області, яка перебуває під тимчасовою окупацією. На деокупованих територіях області, у Кочубеївській та Нововоронцовській тергромадах мобільний зв’язок є частково. Зв’язок з більшістю громад встановити не вдається", – розповів Лагута.
Крім того очільник Херсонської ОВА додав, що на території громад, з якими вдалося встановити зв'язок, ситуація не змінилась. В більшості громад криза з медикаментами, паливними матеріалами та продуктами.
- Нагадаємо, бої на межі Херсонщини та Миколаївщини стали набагато запеклішими
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