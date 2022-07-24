На Херсонщині росіяни намагаються нашвидкуруч відновити знищені мости для перекидання техніки, - облрада
На Херсонщині росіяни нашвидкуруч лагодять знищені українськими військовими мости для перекидання ворожих техніки й боєприпасів
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у фейсбуці.
"Окупанти на Херсонщині ремонтують пошкоджені мости, прагнучи відновити фактично розірвані шляхи постачання боєприпасів та важкої техніки", - наголосив він.
За словами Юрія Соболевського, якість ремонту й безпека використання мостів сумнівна, адже їх лагодять нашвидкуруч, а фахівців росіяни до цього залучали "хіба що не під дулами автоматів".
- 19 липня ЗСУ вдарили по стратегічному для РФ Антонівському мосту в тимчасово окупованому Херсоні
- Потім експерт Defense Express Валерій Рябих припустив, що ЗСУ можуть знищити Антонівський міст, щоб відрізати російські війська на лівому березі Дніпра.
- 20 липня депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що на Антонівському мосту пролунало 4 вибухи, стояв сильний дим над ракетною частиною росіян у Новій Каховці.
- 20 липня боєць ЗСУ Віктор Трегубов заявив, що після знищення Антонівського мосту росіяни будуть вимушені відступити та покинути місто Херсон
- 21 липня полковник СБУ Роман Костенко висловив переконання, що Антонівський міст у перспективі буде зруйновано.
- 22 липня Сергій Хлань заявив, що три атаки по Антонівському мосту унеможливили перекидання окупантами техніки.
- 23 липня на Херсонщині ЗСУ вдарили по Дар'ївському мосту через Інгулець, продовживши відрізати окупантів від постачання.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.54
Купівля 37.54Продаж 38.71
-
EUR
Купівля 37.91Продаж 39.23
- Актуальне
- Важливе