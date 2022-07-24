Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у фейсбуці.

"Окупанти на Херсонщині ремонтують пошкоджені мости, прагнучи відновити фактично розірвані шляхи постачання боєприпасів та важкої техніки", - наголосив він.

За словами Юрія Соболевського, якість ремонту й безпека використання мостів сумнівна, адже їх лагодять нашвидкуруч, а фахівців росіяни до цього залучали "хіба що не під дулами автоматів".

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