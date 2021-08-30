На Херсонщині в таборі раптово померла 15-річна дівчина

Про це повідомляє пресслужба підприємства "АрселорМиттал", якому належить табір.



"Вчора, 29 серпня, близько 21:00, у дитячому таборі "Буревісник" під час вечірнього виступу 15-річна дівчинка знепритомніла на сцені", - йдеться у повідомленні.

За словами пресслужби, медичні працівники табору одразу надали дівчинці першу медичну допомогу, провели реанімаційні заходи та викликали карету швидкої допомоги з м. Генічеська. Аби не втрачати час на очікування, медики вирішили транспортувати дитину до лікарні каретою "швидкої" підприємства, яка в літній період завжди чергує у таборі відпочинку. На жаль, реанімаційні заходи лікарів табору та лікарні не допомогли.

За попередніми висновками медекспертів, дитина померла через гостру серцеву недостатність, викликану кардіоміопатією.

На підприємстві зауважили, що згідно з медичною довідкою, яку надають перед відпочинком усі діти, проблем зі здоров’ям та рекомендацій лікаря щодо обмеження фізичної активності померла не мала. У той вечір вона виступала на сцені разом із іншими дітьми.