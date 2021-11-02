На Херсонщині затримано керівника теруправління Державної судової адміністрації, що перебував у розшуку
На Херсонщині затримали начальника територіального управління Державної судової адміністрації України, який з липня до жовтня 2021 року був у розшуку за розтрату чужого майна та зловживання службовим становищем
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.
Зараз чоловіка затримано за ч. 5 ст. 191 Карного кодексу України й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 594 тис. грн.
За даними слідства, підозрюваний організував схему закупівель комп'ютерного обладнання для районних судів за державні кошти за завищеними цінами.
"З метою уникнення процедури відкритих торгів, як того вимагає закон, він уклав з «потрібним» постачальником дев’ять допорогових договорів", - зазначають у Херсонській обласній прокуратурі.
Такі дії начальника територіального управління Державної судової адміністрації України призвели до розтрати бюджетних коштів на суму понад 700 тис. грн.
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