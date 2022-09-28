Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

У Бериславському районі з метою розвідування позицій та розташування підрозділів ЗСУ, росіяни спрямували диверсійно-розвідувальну групу з 4 осіб. Стрілецьким боєм ЗСУ зупинили ДРГ.

"Загроза ворожих атак із застосуванням різноманітного озброєння, від артобстрілів до дронів-камікадзе, не втрачає актуальності. Ворог продовжує морально-психологічний тиск на мирне населення, навіть на значній відстані від лінії зіткнення військ", - додали у "Півдні".





Станом на 28 вересня на південному фронті ведуть позиційні бої, а ЗСУ намагаються покращити своє становище та закріпитись на нових позиціях.

У Херсоні райони зосередження російської техніки та озброєння постраждали від української артилерії.

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