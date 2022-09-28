На Херсонщині ЗСУ стрілецьким боєм зупинили російську ДРГ
У Херсонській області українські захисники зупинили диверсійно-розвідувальну групу
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
У Бериславському районі з метою розвідування позицій та розташування підрозділів ЗСУ, росіяни спрямували диверсійно-розвідувальну групу з 4 осіб. Стрілецьким боєм ЗСУ зупинили ДРГ.
"Загроза ворожих атак із застосуванням різноманітного озброєння, від артобстрілів до дронів-камікадзе, не втрачає актуальності. Ворог продовжує морально-психологічний тиск на мирне населення, навіть на значній відстані від лінії зіткнення військ", - додали у "Півдні".
- Станом на 28 вересня на південному фронті ведуть позиційні бої, а ЗСУ намагаються покращити своє становище та закріпитись на нових позиціях.
- У Херсоні райони зосередження російської техніки та озброєння постраждали від української артилерії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.85
Купівля 40.85Продаж 41.76
-
EUR
Купівля 39.05Продаж 40.2
- Актуальне
- Важливе