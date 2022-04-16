На Херсонщині ЗСУ знищили 3 російські "Тигри" та БМП-3
Збройні сили України вчергове ліквідували ворожу техніку на Херсонщині
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Втрат росіянам завдали з ПТРК "Корсар". Українські військові також знищили залишки російської піхоти.
"Розрахунок ПТРК "Корсар" 28 ОМБР знищив 3 російських "Тигра" та одну БМП-3, залишки піхоти противника було також ліквідовано", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, протягом 16 квітня на сході країни українські військові відбили ворожу атаку, в ході якої знищили чотири артилерійські системи і три безпілотники.
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