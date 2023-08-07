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На Київщині лікарі “Охматдиту” провели виїзний медогляд дітей

7 серпня, 2023 понедiлок
18:32
Новини

У Макарові в межах проєкту “Скарбничка здоров'я” лікарі “Охматдиту” провели медогляд дітей та оглянули понад 200 неповнолітніх українців

Макарівська громада, що на Київщині є однією з найбільш постраждалих від російської агресії. Найбільший стрес пережили діти. Війна провокує хвороби, які складно виявити на ранній стадії, - кажуть медики.  У межах соціального проєкту 26 лікарів столичного медзакладу  “Охматдит” оглянули всіх дітей, про яких подбали батьки. 

“Мета наших виїздів –  щоб ми реально розуміли стан здоров'я наших дітей. За потреби – надати їм допомогу. І щоб у майбутньому в нас було здорове населення, яке буде будувати і відбудовувати нашу країну”, - каже  завідувачка педіатричного відділення КДП НДСЛ “Охматдит” Ольга Медведєва.  

До команди  дитячих лікарів увійшли  лори, офтальмологи, ортопеди,  гінекологи й психолог.  Працювали в деокупованих  містах  Житомирської, Київської, Чернігівської та Вінницької  областей.За понад рік таких виїздів  лікарі вже оглянули більш як 7200 неповнолітніх українців.  

Проєкт підтримали в у благодійному фонді “МХП-Громаді”  МХП. Щоб полегшити роботу лікарям та пришвидшити діагностування, благодійники придбали для “Охматдиту” потужні аналізатори. Вони дозволяють у лічені хвилини видати результати аналізів за 30 показниками. 

“Вклад Макарівської громади у те, що окупанти не увійшли в столицю надзвичайно великий.  Ми маємо вкладати в тих дітей, які будуть розвивати своє село, свою громаду та нашу Україну. Відвідати огляд може будь-яка дитина від 3-х місяців до 18-ти років. На виїзді перебувають до 40-ка лікарів з усім своїм обладнанням.  Благодійний Фонд  “МХП-Громаді” закупив спеціальні аналізатори, які дозволяють проводити аналізи крові і також інші аналізи по близько 30-ти видах і категоріях. Всього протягом години. Це дуже дороговартісне обладнання, яке на сьогодні  в Україні не дуже широко представлене”, - розповідає Володимир Забела, менеджер компанії МХП.

Такі соціальні заходи є вкрай важливими для громади, каже селищний голова Макарова Вадим Токар. Адже місцеві медзаклади просто не в змозі оглянути таку кількість дітей, та ще й за один день.

“Місцеві лікарі не можуть надати той весь спектр послуг, який може надати дитяча лікарня “Охматдит”. І я дуже надіюся, що це не буде одноразова акція”, -  каже Вадим Токар. 

Окрім того, після таких виїздів менеджери Благодійного фонду «МХП-Громаді» спільно з лікарями ініціювали кампанію #нечекайзчекапом, в межах якої закликають батьків частіше водити дітей на профілактичні огляди

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