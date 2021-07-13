На Київщині сталася пожежа у багатоповерхівці, двоє людей загинули
У Київській області сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку
Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"13 липня о 19:03 на Київщині, у м. Яготин, по вул. Незалежності 50, в квартирі на третьому поверсі 5-поверхового житлового будинку виникла пожежа з розповсюдженням вогню на балкони 4 та 5 поверхів, внаслідок чого 2 особи загинуло та 1 - госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.
О 19:27 пожежу локалізовано, о 20:27 - ліквідовано на площі 60 м кв. До гасіння було залучено 12 осіб та 3 од. техніки ДСНС.
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