На Київщині зафіксували випадок сибірки
У Київській області на одному із фермерських господарств виявили збудник сибірки в кози
Про це повідомляє Держпродспоживслужба.
Для з'ясування епізоотичних зв'язків і причин виникнення збудника фахівці провели відповідне розслідування.
Наразі встановлено, що на фермі утримується 337 кіз. Інші тварини в господарстві відсутні. Також вже визначено загрозливу зону й затверджено план заходів щодо локалізації та ліквідації вогнища сибірки - запроваджено карантин.
Згідно з інформацією, наразі поголів'я тварин на фермі перебуває під наглядом спеціалістів державної лікарні ветеринарної медицини. Тварини клінічно здорові.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.05
Купівля 40.05Продаж 40.79
-
EUR
Купівля 38.44Продаж 39.5
- Актуальне
- Важливе