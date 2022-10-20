На Київщині зафіксували випадок сибірки

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Для з'ясування епізоотичних зв'язків і причин виникнення збудника фахівці провели відповідне розслідування.

Наразі встановлено, що на фермі утримується 337 кіз. Інші тварини в господарстві відсутні. Також вже визначено загрозливу зону й затверджено план заходів щодо локалізації та ліквідації вогнища сибірки - запроваджено карантин.

Згідно з інформацією, наразі поголів'я тварин на фермі перебуває під наглядом спеціалістів державної лікарні ветеринарної медицини. Тварини клінічно здорові.