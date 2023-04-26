На Кіпрі невідомі підпалили Російський центр науки та культури
У середу, 26 квітня, в Нікосії, столиці Кіпру, загорівся Російський центр науки та культури, очевидці заявляють, що це підпал
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.
Керівниця центру Аліна Радченко заявила, що згідно зі словами очевидців, невідомі кинули у будівлю коктейлі Молотова.
Обійшлося без жертв та поранених.
- У вівторок, 25 квітня, великі пожежі сталися одразу у трьох селищах у Свердловській області Росії – в одному з них евакуйовано хворих на туберкульоз та ВІЛ-СНІД.
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