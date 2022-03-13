На кордоні черг практично немає, - Державна прикордонна служба
Ситуація з потоком біженців на українському кордоні стабілізувалася: прикордонники повідомляють про відсутність черг
Про це повідомила Державна прикордонна служба в офіційному Telegram-каналі.
За попередньою інформацією про черги перед пунктами пропуску станом на 10:00 13 березня 2022:
Республіка Польща:
«Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Угринів» - 0 л/а, 0 автобусів, 100 пішоходів;
«Рава-Руська» - 0 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів;
«Грушів» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Краківець» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів
«Шегині» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Смільниця» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Словацька Республіка:
«Малий Березний» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Ужгород» - 20 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.
«Малі Селменці» - 0 пішоходів.
Угорщина:
«Тиса» - 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 24 години);
«Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Лужанка» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Вилок» - 0 л/а, 0 пішоходів.
Румунія – черг немає.
Республіка Молдова – черг немає.
- Нагадаємо, що Краків та Варшава припиняють приймати біженців.
- Польща прийняла закон про підтримку українських біженців.
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