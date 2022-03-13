На кордоні черг практично немає, - Державна прикордонна служба

Про це повідомила Державна прикордонна служба в офіційному Telegram-каналі.



За попередньою інформацією про черги перед пунктами пропуску станом на 10:00 13 березня 2022:



Республіка Польща:



«Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Угринів» - 0 л/а, 0 автобусів, 100 пішоходів;

«Рава-Руська» - 0 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів;

«Грушів» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Краківець» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів

«Шегині» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Смільниця» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.



Словацька Республіка:



«Малий Березний» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Ужгород» - 20 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.

«Малі Селменці» - 0 пішоходів.



Угорщина:



«Тиса» - 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 24 години);

«Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Лужанка» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Вилок» - 0 л/а, 0 пішоходів.



Румунія – черг немає.



Республіка Молдова – черг немає.

Нагадаємо, що Краків та Варшава припиняють приймати біженців.

Польща прийняла закон про підтримку українських біженців.