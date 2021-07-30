На кордоні з Україною затримали білоруса, якого шукав Інтерпол
Прикордонники відділу прикордонної служби «Гірськ» Чернігівського прикордонного загону під час контролю викрили чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку за крадіжку
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Зазначається, що ним виявився 43-річний громадянин Республіки Білорусь.
Іноземець в’їжджав до України автомобілем «BMW» в якості пасажира.
За попередніми даними встановлено, що згідно з обліками Інтерполу даний громадянин значиться у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Німеччини для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки.
Затриманого передано компетентним органам.
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