На кордоні з Україною затримали білоруса, якого шукав Інтерпол

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.



Зазначається, що ним виявився 43-річний громадянин Республіки Білорусь.



Іноземець в’їжджав до України автомобілем «BMW» в якості пасажира.



За попередніми даними встановлено, що згідно з обліками Інтерполу даний громадянин значиться у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Німеччини для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки.



Затриманого передано компетентним органам.

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