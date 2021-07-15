На КПВВ "Чаплинка" на адмінмежі з Кримом продовжено ремонтні роботи до 15 серпня

Про це повідомляє Херсонський прикордонний загін у Facebook.

"За рішенням Херсонської обласної державної адміністрації робота контрольного пункту в'їзду-виїзду "Чаплинка" тимчасово припинена у зв'язку з проведенням ремонтних робіт інфраструктури КПВВ до 15 серпня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на адміністративному кордоні в штатному режимі продовжують працювати КПВВ "Каланчак" і "Чонгар".