На Кубані горів Афіпський нафтопереробний завод, влада заявляє про атаку безпілотника

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"У Сіверському районі пожежа на території Афіпського НПЗ. Горить одна з установок з перегонки мазуту. Попередня причина — прильот БПЛА. Вже вдалося локалізувати спалах на площі 100 квадратних метрів. Постраждалих немає", — написав губернатор Веніамін Кондратьєв у телеграмі.

О 04:37 стало відомо, що пожежу на Афіпському НПЗ - ліквідовано.

У мережі також є відео нібито з Афіпського нафтопереробного заводу.