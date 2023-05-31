На Кубані горів Афіпський нафтопереробний завод, влада заявляє про атаку безпілотника
Вранці середи, 31 травня, невідомий БПЛА нібито обстріляв Афіпський нафтопереробний завод на Кубані
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"У Сіверському районі пожежа на території Афіпського НПЗ. Горить одна з установок з перегонки мазуту. Попередня причина — прильот БПЛА. Вже вдалося локалізувати спалах на площі 100 квадратних метрів. Постраждалих немає", — написав губернатор Веніамін Кондратьєв у телеграмі.
О 04:37 стало відомо, що пожежу на Афіпському НПЗ - ліквідовано.
У мережі також є відео нібито з Афіпського нафтопереробного заводу.
- Вранці середи, 31 травня, Шебекіно Бєлгородської області нібито потрапило під обстріл.
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