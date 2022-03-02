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На Лондонській біржі акції Сбербанку РФ коштують 1 цент
На Лондонській біржі акції підсанкційного російського Сбербанку коштують 1 цент станом на 9:48 2 березня
Про це повідомила Мінцифра.
"Акції Сбербанку коштують на Лондонській біржі 1 цент. Хотіли встати з колін, а провалилися прямо у пекло", - ідеться в дописі.
- Нагадаємо, Сбербанк Росії йде з європейського ринку.
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