На Луганщині діє потужний рух спротиву: в області щодня підривають машини та палять штаби окупантів, - Гайдай
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розказав про потужний рух спротиву в області: попри смертельний ризик щодня підриваються машини та палають штаби окупантів
Про це поінформував очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в Медіацентрі.
Сергій Гайдай відзначив, що рух спротиву на окупованих територіях діє активно й результативно, враховуючи смертельний ризик, який несе така діяльність:
"Дехто каже, що це легкі речі — листівки розклеїти щодо колаборантів, призову, або щодо псевдореферендуму... Але це все смертельно небезпечно. Якщо людину спіймають, це буде величезна проблема, якщо не смертна кара. У кращому випадку людину обміняють. Ми бачили, як чомусь підриваються машини з колаборантами. Бачили відео, як хтось підпалює штаби окупантів. Ми бачили, як підриваються залізничні колії, фіксували спалення розподільчих шкафів на залізничній колії, що потім зупиняло логістику на залізниці до тижня. Партизанський рух працює. Працює достатньо активно і вдало. Люди нам дуже допомагають у боротьбі з окупантами", - заявив він.
- Нагадаємо, 12 січня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай також заявив, що деякі населені пункти області, зокрема Білогорівка та Попасне, взагалі перестали існувати внаслідок значних обстрілів.
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