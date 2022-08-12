На Луганщині "добрі люди" підірвали місцевого колаборанта, - Гайдай

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"В окупованому Старобільську "добрі люди" підірвали автівку з місцевим колаборантом - "начальником МРЕВ". Він в лікарні", - написав Гайдай.

Очільник ОВА припустив, що підрив колаборанта пропагандисти окупантів спробують видати за нещасний випадок.

"Напевно, орки сьогодні за традицією почнуть пошукові операції партизанів, вкотре не знайдуть, скажуть, що колаборант палив за кермом", - написав Гайдай.

6 серпня в окупованій Росією Новій Каховці Херсонської області стріляли з пістолета в місцевого колаборанта Віталія Гуру. Він не вижив.

12 серпня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про підрив колаборанта, голови виборчого штабу "Єдиної Росії" Олега Шостака.

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