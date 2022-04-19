На Луганщині окупанти пошкодили високовольтні лінії, знеструмлено 215 населених пунктів, - Гайдай

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.



За попердньою інформацією, росіяни пошкодили обстрілами високовольтну лінію на Луганщині. Унаслідок цього були знеструмлені 215 населених пунктів області.

"Ситуація критична. Світло зникло майже по всій області. За приблизними підрахунками, у 215 населених пунктах. Це і міста, і села. Кількість знеструмлених абонентів унаслідок обстрілу росіянами високовольтної лінії електропередачі напругою 300 кВ з’ясовується", - пише Гайдай.

Стало відомо, що в цілому понад 60% від загальної кількості відключених газорозподільних станцій по всій Україні припадають саме на Донецьку та Луганську області.

За словами Гайдая, основна причина зупинки ГРС – пошкодження газорозподільних мереж через ворожі обстріли. Крім того, рятувальники та ремонтні служби не мають доступу до пошкоджених об’єктів через активні бойові дії.