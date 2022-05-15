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Головна війна з Росією На Луганщині окупанти влучили у виробничий цех "Азот" та щонайменше у 30 житлових будинків, поранено чотири людини

На Луганщині окупанти влучили у виробничий цех "Азот" та щонайменше у 30 житлових будинків, поранено чотири людини

15 травня, 2022 неділя
08:45
війна з Росією Луганщина

14 травня велика частина атак армії РФ прийшлися саме на Сєвєродонецьк. Окупати влучили в "Азот", технікум і багатоповерхівки. Також поранено чотирьох мирних

Про це інформує голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"11 артилерійських атак по Сєвєродонецьку – є влучання в "Азот", технікум, багатоповерхівки. Протягом доби поранено чотирьох жителів області.

Відсотків 40 усіх атак росіян 14 травня прийшлися на Сєвєродонецьк", – пише Сергій Гайдай.

Окрім цього значні обстріли були у Гірській та Попаснянській громаді. Пошкоджені 11 багатоповерхівок у різних районах міста, у деяких квартирах виникли пожежі.

Окупанти влучили у будівлю технікуму та продовжують знищувати "Азот". 14 травня зранку після прильоту полум'я охопило один із виробничих цехів.

Поранено жінку в Новодружеську та три жителі Врубівки. Внаслідок авіаударів зруйновано два будинки у тому ж Новодружеську, три – в Лисичанську, ще два – в Рубіжному.

"Попаснянська та Гірська громади видаляються росіянами з мапи світу: стало відомо про дев'ять зруйнованих будинків в Комишувасі, чотири – в Тошківці, п'ять – в Золотому, два – в Троїцькому.

У Комишувасі також є влучання в будівлі селищної ради та будинку культури. Є руйнування у Верхньокам'янці, Оріховому, Катеринівці", – додає голова Луганської ОВА.

На Луганщині та Донеччині за минулу добу відбито 12 атак російських окупантів. Також знищено: вісім танків, дев'ять одиниць бойової броньованої техніки, п'ять артилерійських систем та стільки ж ворожих автомобілів. ППО збили шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один тактичний розвідувальний БпЛА "Елерон".

  • Також російські окупанти продовжують наступати в напрямку Барвінкового, Лиманського та Слов’янська.

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Луганщина
Сєвєродонецьк
окупанти
Сергій Гайдай
новини Луганщини
російські окупанти
Азот
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