На Луганщині СБУ припинила діяльність агентурної мережі РФ

Про це повідомляє СБУ.

"Одне з головних завдань, яке перед своїми агентами ставлять спецслужби РФ – це збір даних про сили ЗСУ і Тероборони. СБУ активно цьому протидіє", - пише СБУ.

На Луганщині співробітники СБУ припинили діяльність агентурної мережі РФ, яка збирала та передавала російському куратору відомості про розташування ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби.

У Донецькій області СБУ затримала ще трьох колаборантів. Всі вони передавали ворогу позиції українських військ, розташування блок-постів тощо.

У Миколаївській області затримано місцевого мешканця, який надавав окупантам розвіддані про дислокацію підрозділів ЗСУ та коригував ракетні обстріли.

У Запорізькій області спецпризначенці СБУ затримали жителя регіону, який коригував ворожу артилерію по позиціям ЗСУ.

Як повідомляє СБУ, Кремль планував створити "народні республіки" у західних областях України. Для цього росіяни вербували українців і створили спеціальні угрупування

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