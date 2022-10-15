На Мальті братів Дегіорджо засудили на 40 років за вбивство журналістки-розслідувачки

Про це повідомляє видання Times of Malta.

Брати скасували подане 14 жовтня вранці клопотання про свою невинуватість в обмін на більш м'який судовий вирок. Обидва визнали себе винними за всіма шістьма пунктами звинувачення, серед яких - вбивство.

Братів Дегіорджо засудили до 40 років в'язниці. Також суд зобов'язав кожного з них сплатити по 43 тис. євро судових втрат упродовж трьох років, а також конфіскувати доходи, що брати заробили злочинним шляхом, у розмірі близько 50 тис. євро.

Раніше Альфреду та Джорджу Дегіорджо загрожувало довічне ув'язнення за вбивство журналістки Дафни Каруани Галіції 5 років тому, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers.

16 жовтня 2017 року стало відомо, що на Мальті підірвали автомобіль журналістки-розслідувачки Дафни Каруани Галіції.

Згодом тисячі громадян Мальти вийшли на мітинг, де вимагали розслідувати її вбивство.

2 грудня 2019 року через убивство Дафни Каруани Галіції у відставку пішов прем’єр-міністр Мальти Джозеф Мускат.