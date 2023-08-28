Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією На Майдані попрощались із депутатом Київради, полковником Сергієм "Соколом" Ільницьким, який загинув на Сході

На Майдані попрощались із депутатом Київради, полковником Сергієм "Соколом" Ільницьким, який загинув на Сході

28 серпня, 2023 понедiлок
18:38
Війна з Росією

На головній площі Києва попрощались із полковником Сергієм "Соколом" Ільницьким, депутатом Київради від "Євросолідарності", який загинув на східному фронті

Віддати останню шану Герою прийшли командувач УДА Дмитро Ярош, Петро та Марина Порошенки, міський голова Дніпра Борис Філатов, колеги-депутати, друзі й військові, пише пресслужба "ЄС".

Після панахиди у Михайлівському золотоверхому соборі Сергія Ільницького вшанували на Майдані Незалежності у центрі столиці.

Як розповів в інтерв’ю італійському телеканалу RAI Петро Порошенко, полковник Сергій Ільницький 9 років тому після нападу Росії на Україну добровольцем пішов на фронт. Після важкого поранення брав участь в Іграх нескорених. А 24 лютого 2022 року знову взяв в руки зброю, щоб стати на захист держави.

"Коли він дізнався, що його друзі поранені в Курдюмівці під Бахмутом, він не міг залишатися, пішов евакуювати їх і потрапив під снаряд російської артилерії. Він був нашим справжнім другом, символом українського Героя", – говорить Порошенко.

Перший заступник командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша, командир загону "Південь" УДА у складі 28-ої ОМБр, полковник Сергій Ільницький (позивний Сокіл) став депутатом Київради від партії "Європейська Солідарність" у квітні 2023 року.

Фото: eurosolidarity.org

Сергій Ільницький від самого початку бойових дій був на фронті. Ветеран Збройних сил України, учасник АТО, полковник у відставці, він пішов добровольцем служити на фронт за прикладом свого сина-госпітальєра. Як кадровий військовий став начальником штабу УДА. Кавалер ордена "За заслуги".

Загинув Сергій Ільницький 22 серпня під Курдюмівкою на Донеччині.

Читайте також:
28 серпня, 2023 понедiлок
У ГУР назвали кількість ракет, яку Росія має у запасах
окупанти
27 серпня, 2023 неділя
Військовий експерт Коваленко пояснив, чому росіянам не вдасться прорвати оборону ЗСУ на Лимано-Купʼянському напрямку
У війні з Росією загинули 293 українські спортсмени, тренери та працівники фізкультури
28 серпня, 2023 понедiлок
Міноборони офіційно підтвердило звільнення села Роботине у Запорізькій області
Київ
+34°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.65
    Купівля 37.65
    Продаж 38.5
  • EUR
    Купівля 40.86
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
28 серпня
19:03
Ексклюзив
Оксана Корчинська
Волонтерка Корчинська: комітет Ради легалізував неякісні турнікети, через які помирають важкопоранені
19:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 551 дня війни: успіхи ЗСУ у контрнаступі на півдні та удар ГУР по кадировцях в Енергодарі
18:39
Оновлено
Ракетний удар РФ по Полтавщині
Росіяни під ранок атакували Полтавщину і Дніпропетровщину: троє людей загинули, є поранені
18:16
Ексклюзив
Микола Княжицький
Микола Княжицький: влада імітує боротьбу з російською церквою
18:15
фейк
Центр статегічних комунікацій спростував фейк, нібито українських біженців у ЄС мобілізовуватимуть до лав ЗСУ
18:10
Електроенергія
Українські АЕС виробили майже половину загальної потреби електроенергії країни й допомогли втримати енергосистему
18:05
Зеленський НАТО
План захисту критичної інфраструктури та перехід на західні літаки: Зеленський провів засідання Ставки
18:03
OPINION
Ірина Цілик
Навряд чи війна закінчиться всередині нас
17:56
танк Leopard 1
Німеччина планує викупити у Греції близько 100 Leopard 1A5 для України, Афіни натомість отримають італійські танки, – ЗМІ
17:53
СБУ
У Києві в кабінеті виявили мертвим співробітника СБУ, – ЗМІ
17:42
Каталін Новак
"Не бачу жодного військового рішення": президентка Угорщини закликала Зеленського розпочати переговори з РФ
17:30
Створив мережу катівень і концтаборів на тимчасово окупованих територіях: в Україні повідомили про підозру генерал-полковнику РФ
17:04
хвороба Альцгеймера
Періодичне голодування запобігає розвитку хвороби Альцгеймера - дослідження
17:01
Пресреліз
XXXII Економічний форум у Карпачі все ближче
16:57
на фото скріншот відео моменту вибуху в Енергодарі
В тимчасово окупованому Енергодарі пролунав вибух у казармі кадировців
16:37
Міноборони затвердило польову форму для жінок
Закупівля курток для ЗСУ: голова антикорупційної ради при Міноборони оприлюднив подробиці попередньої перевірки
16:28
Євген Пригожин
Пєсков зізнався, що Путін висловив співчуття родині Пригожина до офіційного оголошення його смерті
16:28
Ексклюзив
Shahed-136
Defense Express: Росія планує збільшувати виробництво дронів Shahed на 100-180 щомісяця
16:25
Українські військові у військовому таборі у Йоркширі
Основною проблемою в навчанні українських військових є нестача перекладачів, – FT
16:24
Партнерський матеріал
Вигоди та можливості оренди авто для корпоративних клієнтів від BLS
16:08
OPINION
Юрій Богданов
Поразка Росії створює велике поле невідомого
15:52
Міністри країн Балтії та Польщі закликали Білорусь вивести вагнерівців зі своєї території
15:44
На знак міжнародної підтримки Тайвань у співпраці з Литвою відновив дитячий садок "Рута"
15:28
Розвідка терміново потребує нашої підтримки: збір на дрони
15:21
кіно, люди дивляться фільм
На Венеційському кінофестивалі відбудеться день підтримки української кіноіндустрії
15:09
Ексклюзив
Війна проти Росії ЗСУ
ЗСУ: Сили оборони на Лимано-Куп’янському напрямку стримують росіян
14:57
"Великий Бандерик": у Міноборони поділилися успіхами введеного в експлуатацію українського дрона
14:45
ядерні відходи
Словаччина відмовилась від російського ядерного палива
14:41
Ексклюзив
Іран Росія
Політолог пояснив, чи можуть США зіпсувати відносини Ірану з Росією
14:41
електроенергія
Україна 27 серпня вперше за тривалий час експортувала електроенергію до Словаччини та Молдови
14:31
Суд залишив чинним вирок Ярославу Тарасенку, засудженому у справі вбивства депутата держдуми РФ Вороненкова
14:29
Мешканцю Куп'янська оголосили підозру в колабораціонізмі
Вступив до окупаційного "МВС" і проводив репресії проти місцевих: мешканцю Куп'янська інкримінують колабораціонізм
14:20
Новини компаній
Підтримка ветеранів і ветеранок на підприємствах: досвід компанії Ferrexpo
14:18
лікар
У Польщі через спалах легіонельозу померло вже 11 людей
14:15
Окупанти
Окупанти запускають у роботу "військкомати" на півдні України. Постановка на "облік" стане обов'язковою
14:00
OPINION
Володимир Гевко
Якщо людина вживає слово "але" про війну й українців — перед вами маніпулятор
13:54
Нафтогаз
У Нафтогазі розповіли, що буде з тарифами на газ у новому опалювальному сезоні
13:48
У ГУР розповіли деталі операцій на окупованій частині Запорізької області в День Незалежності та День прапора
13:38
Михайло Подоляк
"Швидко і в один момент, як і почалося": в ОП спрогнозували, як закінчиться війна в Україні
13:31
Росіяни розікрали кошти на будівництво фортифікаційних споруд на кордоні з Україною, – ЦНС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV