На Майдані попрощались із депутатом Київради, полковником Сергієм "Соколом" Ільницьким, який загинув на Сході

Віддати останню шану Герою прийшли командувач УДА Дмитро Ярош, Петро та Марина Порошенки, міський голова Дніпра Борис Філатов, колеги-депутати, друзі й військові, пише пресслужба "ЄС".

Після панахиди у Михайлівському золотоверхому соборі Сергія Ільницького вшанували на Майдані Незалежності у центрі столиці.

Як розповів в інтерв’ю італійському телеканалу RAI Петро Порошенко, полковник Сергій Ільницький 9 років тому після нападу Росії на Україну добровольцем пішов на фронт. Після важкого поранення брав участь в Іграх нескорених. А 24 лютого 2022 року знову взяв в руки зброю, щоб стати на захист держави.

"Коли він дізнався, що його друзі поранені в Курдюмівці під Бахмутом, він не міг залишатися, пішов евакуювати їх і потрапив під снаряд російської артилерії. Він був нашим справжнім другом, символом українського Героя", – говорить Порошенко.

Перший заступник командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша, командир загону "Південь" УДА у складі 28-ої ОМБр, полковник Сергій Ільницький (позивний Сокіл) став депутатом Київради від партії "Європейська Солідарність" у квітні 2023 року.

Фото: eurosolidarity.org

Сергій Ільницький від самого початку бойових дій був на фронті. Ветеран Збройних сил України, учасник АТО, полковник у відставці, він пішов добровольцем служити на фронт за прикладом свого сина-госпітальєра. Як кадровий військовий став начальником штабу УДА. Кавалер ордена "За заслуги".

Загинув Сергій Ільницький 22 серпня під Курдюмівкою на Донеччині.